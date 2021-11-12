Sahte alkol üreten şüpheli jandarmaya yakalandı - Haberler
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Sahte alkol üreten şüpheli jandarmaya yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sahte alkol üreten şüpheli jandarmaya yakalandı

Uşak'ta sahte alkol yapan bir kişi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

UŞAK (İHA) - Uşak'ta sahte alkol yapan bir kişi jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Ayrıca operasyonda 5 litre el yapımı şarap, 2 litre rakı, 5 litre etil alkol, 10 litre aroma kiti, 25 adet etil alkol bidonu, 93 adet boş cam alkol şişesi ve 2 adet alkol yapımı için kullanılan düzenek ele geçirildi.

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şahsın sahte alkol imalat ettiği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda şahsın ikamet ettiği adrese operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 5 litre el yapımı şarap, 2 litre rakı, 5 litre etil alkol, 10 litre aroma kiti, 25 adet etil alkol bidonu, 93 adet boş cam alkol şişesi ve 2 adet alkol yapımı için kullanılan düzenek ele geçirildi.

Öte yandan, sahte alkol imalat ettiği tespit edilen şahıs da jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - UŞAK

Sahte alkol üreten şüpheli jandarmaya yakalandı

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