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Sahte alkol üreten imalathaneye baskın

Sahte alkol üreten imalathaneye baskın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de sağlıksız ortamda kurdukları imalathanede sahte içkileri yasa dışı yollarla toptan satışını yapan 4 şüpheliden çok sayıda tütün ürünü, cinsel içerikli ilaç ve sahte alkol üretim malzemesi ele geçirildi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de sağlıksız ortamda kurdukları imalathanede sahte içkileri yasa dışı yollarla toptan satışını yapan 4 şüpheliden çok sayıda tütün ürünü, cinsel içerikli ilaç ve sahte alkol üretim malzemesi ele geçirildi.

Denizli'de ' Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki Kaçakçılığı' kapsamına yapılan çalışmalar neticesinde yeni yılın yaklaşması ile merdiven altı tabir edilen sağlıksız ortamlarda kurdukları imalathanelerde, sahte alkollü içkilerin yasa dışı yollarla taklit bandrol yapıştırıp, ambalajlama yaparak, perakende veya toptan satış belgesi olmadan satmaya çalışan 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" kapsamında "Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki Kaçakçılığı" suçlarından adli makamlarca işlem yapıldı.

Şüphelilerden yapılan operasyonda; 20 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 170 adet cinsel içerikli ürün, 7 şişe kaçak sahte alkol, 110 litre kaçak alkol üretim malzemesi, 2 adet alkol üretim malzemesi ele geçirildi. - DENİZLİ

Sahte alkol üreten imalathaneye baskın

Sahte alkol üreten imalathaneye baskın

Sahte alkol üreten imalathaneye baskın

Sahte alkol üreten imalathaneye baskın

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