Sahte alkol şüphesiyle Tekirdağ'da 4 kişi hastanelik oldu
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Sahte alkol şüphesiyle Tekirdağ'da 4 kişi hastanelik oldu

Sahte alkol şüphesiyle Tekirdağ'da 4 kişi hastanelik oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte alkol kullandıkları iddiasıyla 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sahte alkol kullandıkları iddiasıyla 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 4 kişinin zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Zehirlenen 4 kişinin bir büfeden aldıkları alkolden sonra fenalaştıkları öğrenilmesi üzerine polis ekiplerince Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesindeki söz konusu işletmeye operasyon düzenlendi. Operasyonda, 27 litre sahte alkol olduğu değerlendiren içki, 29 bin 940 adet içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İşyerinde bulunan K. U.'nun eşi olan N. U. yakalanarak, soruşturma işlemlerine başlandı. Firari şüpheli K. U.'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Söz konusu işletmeden aldıkları alkolü kullandıkları iddia edilen M.P., R.K., M.E. ve K.G.'nin yoğun bakımdaki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Sahte alkol şüphesiyle Tekirdağ'da 4 kişi hastanelik oldu
Sahte alkol şüphesiyle Tekirdağ'da 4 kişi hastanelik oldu
Sahte alkol şüphesiyle Tekirdağ'da 4 kişi hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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