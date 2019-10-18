Sahte alkol satışında tutuklama

18.10.2019 11:47

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, sahte alkol nedeniyle Abulfaz İsmayilov isimli bir kişinin hayatını kaybetmesi üzerine polis ekipleri araştırma başlattı. Gürcistan uyruklu olduğu belirlenen G.A.'nın sahte alkol üretip sattığı tespit edildi. G.A. adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sapanca'da önceki gece, arkadaşlarıyla birlikte alkol alan Abulfaz İsmayilov, bir süre sonra fenalaşması üzerine arkadaşları tarafından Sapanca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Abulfaz İsmayilov buradaki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili yaptığı araştırma sonrasında sahte alkol üretimi ve satışını yaptığı tespit ettiği Gürcistan uyruklu G.A.'yı gözaltına aldı. G.A'ya ait evde yapılan aramada sahte alkol yapımında kullanılan çok sayıda ürün ve bidonların içerisinde alkol ele geçirildi. G.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA