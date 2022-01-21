SAHTE ALKOL OPERASYONU: 8 GÖZALTI

ANTALYA (DHA) - Antalya'da sahte alkol yapım malzemesi depolayan 8 kişi yakalandı. Yapılan aramada, 635 litre sahte alkol ele geçirildi.

Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği tarafından sahte içki ve alkol imal eden, sahte içki ve alkolleri piyasaya sürmeye çalışan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında Kepez ilçesindeki 3 adrese operasyon düzenlenirken, alkol ve sahte alkol yapım malzemesi depolanan 2 araçta arama yapıldı. Aramada 635 litre sahte alkol, 127 adet sahte içki yapımında kullanılan aroma ve alkol kitleri, 404 adet sahte alkol etiketleri, 2 adet tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan 8 şüpheli gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürüldü.