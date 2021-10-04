Sahte alkol imalathanesine balyozlu operasyon
Sahte alkol imalathanesine balyozlu operasyon Baylozlarla duvarı yıkan ekipler gizli mahsendeki sahte alkol imalethanesini ortaya çıkardı Gaziantep'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri içerisinde sahte alkol imalatı yapan gizli mahsene balyozlarla duvarı yıkarak girebildi.
GAZİANTEP (İHA) - Sahte alkol imalathanesine balyozlu operasyon
Baylozlarla duvarı yıkan ekipler gizli mahsendeki sahte alkol imalethanesini ortaya çıkardı
GAZİANTEP - Gaziantep'te Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri içerisinde sahte alkol imalatı yapan gizli mahsene balyozlarla duvarı yıkarak girebildi. Ekipler içerideki yaklaşık 2.5 ton alkol, şişe, kapak, etiket ve damıtma bidonuna el koydu.
Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet Müdürlüğü KOM şube ekipleri yürüttükleri çalışmalarda bir iş yerinin gizli girişi bulunan mahsende sahte alkol imal edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasinde yürütülen çalışmalar neticesinde mahzene operasyon düzenlendi. İş yerinin girişini bulamayan ekipler, ellerinde balyozlarla mahzenin duvarını yıkarak içeri girebildi.
Gördükleri manzara karşısında şaşıran ekipler, imalathane olarak kullanılan mahzende 2 ton 340 litre etil alkol, 110 litre dökme alkol, 106 adet şişelenmiş alkol, 2 bin 500 adet kapak, 63 adet etiket, 400 adet boş şişe, 4 adet 250 litrelik alkol imalatında kullanılan damıtma bidonu ele geçirildi.
Ekipler operasyonda 1 kişiyi de gözaltına aldı.