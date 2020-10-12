Sahte alkol içtiği iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sahte alkol içtiği iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı

12.10.2020 21:25 | Son Güncelleme: 12.10.2020 21:32
Sahte alkol içtiği iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre sahte alkol içtikten sonra rahatsızlanan H.A. (52), hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre sahte alkol içtikten sonra rahatsızlanan H.A. (52), hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Ereğli Kirmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.A. evinde sahte alkol içtikten sonra rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, H.A.'yı ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Doktorların müdahalede bulunduğu H.A., yoğun bakıma alındı. H.A.'nın görme kaybı yaşadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania Mehmet Muş İlham Aliyev Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Esra Erol Özgü Namal Halil Sezai Türkan Şoray
Spor Gökhan Töre Şenol Güneş Caner Erkin Josef De Souza Manuel Fernandes
Daha Fazla Cuma İzmir Alkol Hatay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sahte alkol içtiği iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 21:34:12. #1.15#
title