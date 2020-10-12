Sahte alkol içtiği iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı
12.10.2020 21:25 | Son Güncelleme: 12.10.2020 21:32
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre sahte alkol içtikten sonra rahatsızlanan H.A. (52), hastaneye kaldırıldı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde iddiaya göre sahte alkol içtikten sonra rahatsızlanan H.A. (52), hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Ereğli Kirmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.A. evinde sahte alkol içtikten sonra rahatsızlandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, H.A.'yı ambulansla özel hastaneye kaldırdı. Doktorların müdahalede bulunduğu H.A., yoğun bakıma alındı. H.A.'nın görme kaybı yaşadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE