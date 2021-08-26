Sahte 50'lik banknotlarla yakalandılar
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Sahte 50'lik banknotlarla yakalandılar

Sahte 50'lik banknotlarla yakalandılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyonda 25 adet 50 TL'lik sahte banknot ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı operasyonda 25 adet 50 TL'lik sahte banknot ele geçirdi.

Olay, Afyonkarahisar kent merkezinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri parada sahtecilik olayları ile ilgili olarak yaptığı çalışma kapsamında piyasaya sahte para süreceğini tespit ettiği içerisinde 3 şüpheli şahsın bulunduğu araca yönelik operasyon gerçekleştirdi. Polis, şüpheliler ve araç içerisinde yaptığı aramada, sahte 25 adet 50 TL' lik banknot ele geçirirken, 3 şüpheli şahsı da gözaltına aldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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