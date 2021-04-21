Sahte 5 bin doları 8 bin liraya satın aldı: Piyasaya sürerken böyle yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sahte 5 bin doları 8 bin liraya satın aldı: Piyasaya sürerken böyle yakalandı

İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - Haberler | 3. Sayfa

Sahte 5 bin doları 8 bin liraya satın aldı: Piyasaya sürerken böyle yakalandı -'Sahte parayı nereden aldın' sorusuna cevabı şaşırttı: 'Her yerde var' Adana'da adliyeye sevk edilirken utanıp yüzünü maske ile kapatan zanlı tutuklanırken arkadaşı serbest kaldı Adana'da sahte 5 bin doları 8 bin...

Sahte 5 bin doları 8 bin liraya satın aldı: Piyasaya sürerken böyle yakalandı

-'Sahte parayı nereden aldın' sorusuna cevabı şaşırttı: 'Her yerde var'

Adana'da adliyeye sevk edilirken utanıp yüzünü maske ile kapatan zanlı tutuklanırken arkadaşı serbest kaldı

ADANA - Adana'da sahte 5 bin doları 8 bin liraya satın alıp piyasaya süren zanlı arkadaşıyla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, cep telefonu alım satımı yapan bir iş yeri sahibi, kendisine gelen bir kişinin "Çok acil Türk Lirasına ihtiyacım var 650 dolar alır mısınız, aşağı da bozdurabilirim" dedi. Bunun üzerine işletme sahibi 650 doları alıp karşılığında Türk Lirası verdi. Ancak iş yeri sahibi doları kuyumcuya götürdüğünde sahte olduğunu öğrendi. İşletme sahibi bunun üzerine polise başvurdu. Başvuru üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmada daha öncede sahte parayı piyasaya sürme suçundan bir çok kez cezaevine giren Mehmet E. isimli şahsın sahte dolar verdiği belirlendi. Polis kısa sürede zanlıyı bir otomobilde arkadaşı Nasreddin K. ile birlikte yakaladı. Mehmet E.'nin üzerinden başkasına ait ehliyet çıktı. Zanlılar emniyete getirilerek sorguya alındı. Zanlı Mehmet E.'nin bir akaryakıt istasyonuna da sahte 200 dolar verdiği belirlendi. Mehmet E. ifadesinde paraların Türkiye de basılmadığını Lübnan'dan İstanbul'a gemilerle geldiğini, oradan 5 bin doları 8 bin liraya satın aldığını söylediği öğrenildi. Paralara el konurken zanlılar adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında basın mensuplarının kendisini görüntülediğini gören Mehmet E. maske ile yüzünü kapatarak tepki vermesi dikkat çekti. Zanlı basın mensubunun "Sahte parayı nereden aldın" sorusuna ise "Her yerde var" cevabını verdi. Zanlılardan Mehmet E. tutuklanırken diğer zanlı serbest kaldı.

Sahte 5 bin doları 8 bin liraya satın aldı: Piyasaya sürerken böyle yakalandı
Sahte 5 bin doları 8 bin liraya satın aldı: Piyasaya sürerken böyle yakalandı
Sahte 5 bin doları 8 bin liraya satın aldı: Piyasaya sürerken böyle yakalandı
Sahte 5 bin doları 8 bin liraya satın aldı: Piyasaya sürerken böyle yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE

Dolar/TL, 8,15 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL, 8,15 seviyelerinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 467 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 467 lira seviyesinden işlem görüyor
SAHTE PARA İLE ALIŞVERİŞ YAPAN KALPAZAN YAKALANDI; 'İSTİYORSANIZ SİZE DE GETİREYİM' DEDİ
SAHTE PARA İLE ALIŞVERİŞ YAPAN KALPAZAN YAKALANDI; 'İSTİYORSANIZ SİZE DE GETİREYİM' DEDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Müge Anlı Cem Yılmaz Şeyma Subaşı
Spor Hakan Kutlu Gökhan Gönül Bülent Uygun Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Uefa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sahte 5 bin doları 8 bin liraya satın aldı: Piyasaya sürerken böyle yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 10:58:39. #1.15#

title