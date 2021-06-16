Sahte 200 liralık banknotu "süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum" diyen sanığa hapis cezası
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Sahte 200 liralık banknotu "süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum" diyen sanığa hapis cezası

Sahte 200 liralık banknotu 'süs olsun diye cüzdanımda taşıyordum' diyen sanığa hapis cezası
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de 200 liralık sahte banknot ile yakalandığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de 200 liralık sahte banknot ile yakalandığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanık, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, sanık B.K. başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, avukatı salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın, "parada sahtecilik" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Otodan hırsızlık yaparken yakalanan ve üzerinde sahte 200 liralık banknot bulunan sanık, "Düğünde atılan 200 lira parayı aldım. Arkadaşım, 'niye alıyorsun, para sahte' dedi. Ben de 'biliyorum' dedim. Cüzdanımda süs olsun diye taşıyordum." savunmasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık B.K'ye, "parada sahtecilik" suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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