Şahsiyet ne zaman başlıyor, Şahsiyet dizisi ne zaman başlayacak?

Ekranların sevilen dizisi Şahsiyet geçtiğimiz sezon izleyicilerin beğenisini toplamıştı. Bu sene de merakla beklenen dizi hakkında Şahsiyet dizisi ne zaman başlayacak ve Şahsiyet ne zaman başlıyor gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

Ekranların sevilen dizisi Şahsiyet geçtiğimiz sezon her bölümü ile seyircileri ekrana bağlamıştı. Bu yıl da merakla beklenen dizinin yayın tarihi merak ediliyor. Peki, Şahsiyet ne zaman başlıyor?Şahsiyet dizisi ne zaman başlayacak?İşte, detaylar…

ŞAHSİYET KONUSU NE?

Şahsiyet, ilk bölümü 17 Mart 2018 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği, senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, başrollerini Haluk Bilginer, Cansu Dere, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu ve Hüseyin Avni Danyal'ın paylaştığı, gerilim ve suç türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ŞAHSİYET DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tufan'ın bedeninden delil niteliğinde kesin bulgular elde edildiğini öğrenen Agâh büyük bir gerginlik yaşarken Nevra, Reyhan ismini hatırladıktan sonra araştırmalarına devam ediyor. Firuz'un Agâh'ı izlediği tanıtımda heyecan giderek artıyor.

Şahsiyet Salı günü yeni bölümü ile ekrana gelecek. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.