Sahraaltı Afrika'da ilk koronavirüs vakası Nijerya'da görüldü

28.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 28.02.2020 09:30

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), Sahraaltı Afrika'da ilk kez Nijerya'da görüldü.

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire, ülkede ilk Kovid-19 vakasının 25 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinden Lagos'a gelen İtalyan vatandaşından tespit edildiğini belirtti.

Ehanire, İtalyan vatandaşının Lagos'taki Bulaşıcı Hastalık Hastanesi'nde karantina altına alındığını ifade etti.

Kovid-19, Afrika kıtasında ilk olarak Cezayir ve sonra da Mısır'da görülmüştü.

Kaynak: AA