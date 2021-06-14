Sahraaltı Afrika'da her yıl 196 binden fazla kadın hamilelik döneminde hayatını kaybediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sahraaltı Afrika'da her yıl 196 binden fazla kadın hamilelik döneminde hayatını kaybediyor

Sahraaltı Afrika'da her yıl 196 binden fazla kadın hamilelik döneminde hayatını kaybediyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Sağlık

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sahraaltı Afrika'da her yıl 196 binden fazla kadının hamilelik sürecindeki komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sahraaltı Afrika'da her yıl 196 binden fazla kadının hamilelik sürecindeki komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

DSÖ Afrika Direktörlüğü, Dünya Kan Bağışçıları Günü vesilesiyle Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hamilelik dönemindeki ölümlerin çoğunun kan yetmezliğinden kaynaklandığına dikkati çekti.

Açıklamada, "Sahraaltı Afrika'da hamilelik dönemindeki komplikasyonlar nedeniyle her yıl 196 binden fazla kadın hayatını kaybediyor." ifadesi kullanıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde kıtadaki kan bağışının yüzde 17 gerilediği bilgisini paylaşan DSÖ Afrika Direktörlüğü, Afrika'daki anneler ve çocuklar için kan bağışı yapılması çağrısında bulundu.

Kan grubu sistemini bulan Nobel ödüllü bilim insanı Karl Landsteiner'ın doğum günü vesilesiyle 14 Haziran, her yıl tüm dünyada "Dünya Kan Bağışçıları Günü" olarak kutlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Aşılamada verilen emeği İtalyanlar görüntüledi! Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştı
Aşılamada verilen emeği İtalyanlar görüntüledi! Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Boris Johnson Angela Merkel Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Selçuk Balcı Şeyma Subaşı Funda Eryiğit Serenay Sarıkaya
Spor Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sahraaltı Afrika'da her yıl 196 binden fazla kadın hamilelik döneminde hayatını kaybediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 13:53:36. #1.15#

title