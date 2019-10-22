Sahra'nın ameliyat parası sosyal medya üzerinden toplandı

22.10.2019 18:52

Karabük'te "kseroderma pigmentozum" hastası kızın ameliyatı için sosyal medyadan 20 bin lira toplandı.

Hastalığı nedeniyle güneşe çıkamayan 8 yaşındaki Sahra İrem Erişoğlu'nun özel bir hastanede ameliyat olması için 12 bin lira istendi.

Aileye yardım için Yenice ilçesinde gençler tarafından sosyal medyada yardım kampanyası başlatıldı. Kısa sürede yayılan kampanyada yaklaşık 20 bin lira toplandı.

Sahra İrem Erişoğlu'nun annesi Yeliz Yağbasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının yüzde 97 engelli olduğunu söyledi.

Kızının güneşe alerjisi olduğunu ve bu nedenle hastalığın cilt kanserine dönüştüğünü belirten Yağbasan, "Şu anda tümör gözünün içinde. Cuma günü saat ameliyat olacak. Bu Sahra'nın 19'uncu ameliyatı. İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat olacak.

Ameliyat için 12 bin lira istendi." dedi.

Yağbasan, kızının ameliyat olması için istenen para için sosyal medya üzerinden kampanya başlatıldığını aktararak, "Dün sabahtan bu akşama kadar 20 bin lira civarında para toplandı. Bu tedavisi son değil. Yeri geliyor Sahra 15 günde bir ameliyata alınıyor. Yardımda bulunan herkese teşekkür ederim. Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA