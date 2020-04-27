Sahra hastanesi inşaatında çalışmalar devam ediyor
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Sahra hastanesi inşaatında çalışmalar devam ediyor

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 250 yatak kapasiteli sahra hastanesinin kurulacağı alanda çalışmalar sürüyor.

Sahra hastanesi inşaatında çalışmalar devam ediyor
27.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:51

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 250 yatak kapasiteli sahra hastanesinin kurulacağı alanda çalışmalar sürüyor.

Sağlık Bakanlığı uhdesinde Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanındaki eski asker hastanesinin bulunduğu alanda çok sayıda iş makinesiyle yoğun bir hafriyat çalışması gerçekleştiriliyor.

Tek katlı ve 250 yatak kapasiteli olarak planlanan hastanede ağırlıklı olarak koronavirüs hastalarına hizmet verilecek. İstenildiğinde tüm yataklar yoğun bakım standartlarına dönüştürebilme özelliğine sahip olacak.

Yaklaşık 15 bin metrekare alanda kurulacak hastanede 50 doktor, 100 hemşire ve 150 sağlık personelinin görevlendirilmesi bekleniyor.

Yapımına yaklaşık 3 hafta önce başlanan sahra hastanesinin 45 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

Sahra hastanesi inşaatında çalışmalar devam ediyor

Kaynak: AA

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