27.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 27.02.2020 10:39

Sahra hastanesi için gümrük sahası boşaltıldı

AĞRI'nın Doğubayazıt İlçesi'ndeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanesi için gümrük sahasındaki araçlar dışarı çıkarıldı.

Koronavirüs nedeniyle İran'da yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki Gürbulak Sınır Kapısı'nda Sağlık Bakanlığı tarafından sahra hastanesi kuruluyor. Dün kurulma çalışmaları başlayan ve önemli oranda tamamlanan sahra hastanesi için gümrük sahası içinde bekleyen araçlar dışarı çıkarıldı. Tamamen boşaltılan gümrük sahasi içinde 25'e yakın ambulans bulunuyor. Çevre illerden takviye gönderilen ambulanslar, sahra hastanesi kurulan alanda bekletiliyor.

Kurulum aşamaları devam eden sahra hastanesinde ise ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu