Sahra Altı Afrika'nın temiz enerjiye geçiş için 240 milyar dolara ihtiyacı var

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Sahra Altı Afrika'da temiz enerjiye geçiş için 240 milyar dolarlık finansmana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ramaphosa yaptığı basın açıklamasında, bölgede fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçiş için hibe fonlarına ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, finansman sağlanırsa yenilenebilir enerjiye çok daha hızlı geçeceklerini söyledi.

Bölgede sera gazı emisyonu en yüksek ülke olarak, kasım ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda iddialı teklifler ve hedefler sunacaklarını kaydeden Ramaphosa, "Geçmişte gelişmiş ülkelerin yaptıklarının kurbanıyız. Bu yüzden destek bekliyoruz." diye konuştu.

Dünyada sera gazı emisyonunun yalnızca yüzde 3'ünün kaynağı olan Afrika'nın, iklim değişikliğinin etkilerine karşı en savunmasız kıta olma özelliği taşıdığı ifade ediliyor.

Küresel Karbon Atlası verilerine göre, Güney Afrika halihazırda dünyada en fazla sera gazı emisyonu gerçekleştiren ülkeler listesinde 12'nci sırada yer alıyor.

Enerji üretimini büyük oranda kömürle çalışan termik santrallerden sağlayan Güney Afrika, gelecek yıllarda enerjisini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı planlıyor.

Ülkenin ulusal enerji firması Eskom Ağustos'ta, 2030'a kadar yenilenebilir enerji projelerine yaklaşık 7,2 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladıklarını açıklamıştı.