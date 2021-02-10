Sahra Altı Afrika'nın kuzeyinde hava kirliliği azaldı

Sahra Altı Afrika'nın kuzeyinde fosil yakıt tüketiminin artmasına rağmen anız yangınlarının, tarım alanı kazanmak için ormanlık alanları yakmanın ve gündelik hayatta odun kömürü kullanımının azalması nedeniyle hava kirliliğinin azaldığı bildirildi.

Sahra Altı Afrika'nın kuzeyinde fosil yakıt tüketiminin artmasına rağmen anız yangınlarının, tarım alanı kazanmak için ormanlık alanları yakmanın ve gündelik hayatta odun kömürü kullanımının azalması nedeniyle hava kirliliğinin azaldığı bildirildi.

İngiltere'deki Cardiff Üniversitesinin araştırmasına göre, Sahra Altı Afrika'nın kuzey bölgelerinde 2005 ile 2017 yılları arasında hava kirliliği yüzde 5'e yakın geriledi.

Söz konusu yıllarda kıtadaki nitrojen dioksit (NO2) değerini takip eden bilim adamları, anız yangınlarının, tarım alanı kazanmak için ormanlık alanları yakmanın ve gündelik hayatta odun kömürü kullanımının azalmasının hava kalitesini iyileştirdiğini kaydetti.

Afrika kıtasında fosil yakıtların kullanımı 2000'lerin başından bu yana 2 kat artmasına rağmen, bölge ülkelerinin farklı bir eğilim gösterdiği aktarıldı.

Kıtada her yıl binlerce kişi halen hava kirliliğine bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş