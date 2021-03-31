Sahra Altı Afrika'da 230 milyon kişi kalıcı gıda kriziyle karşı karşıya
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Sahra Altı Afrika'da 230 milyon kişi kalıcı gıda kriziyle karşı karşıya

Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel
Sahra Altı Afrika'da 230 milyon kişi kalıcı gıda kriziyle karşı karşıya

Nijerya Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmed, Sahra Altı Afrika'da yaklaşık 230 milyon kişinin kalıcı gıda kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Nijerya Maliye, Bütçe ve Ulusal Planlama Bakanı Zainab Ahmed, Sahra Altı Afrika'da yaklaşık 230 milyon kişinin kalıcı gıda kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Ahmed, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonunun (IMF) çevrim içi düzenlediği "Afrika'da Gıda Güvenliği" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, Nijerya ve diğer Afrika ülkelerindeki gıda durumunun sürdürülemez olduğuna işaret etti. Ahmed, Sahra Altı Afrika'da yaklaşık 230 milyon kişinin hala kalıcı gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Nijerya'nın gıda güvenliğini sağlamada tarım sektöründe kritik zorluklarla karşılaşıldığının altını çizen Ahmed, Nijerya hükümetinin, Afrika'daki ekilebilir arazi miktarı göz önüne alındığında, ticari tarıma yönelme zamanının geldiğine dikkat çekti.

Ahmed, küresel düzeyde, gıda güvenliğini garanti altına alacak entegre ve iyi koordine edilmiş bir yaklaşım çağrısında bulunarak, güvenli bir gıda sisteminin hem insanların hem de ulusların ekonomilerinin sağlığı için merkezi önemde olduğunu söyledi.

Ülkesinde gıda kriziyle mücadele için yaklaşık 7 milyon kişinin tarımda aktif olarak istihdam edildiğini aktaran Ahmed, Tarım Bakanlığının da yaklaşık 20 milyon kişiye iş imkanı sunmayı hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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