"Sahneye çıktığım zaman normalleşeceğim"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Sahneye çıktığım zaman normalleşeceğim"

Komedyen Miray Akovalıgil, normalleşme sürecini kendisi için sahnelere çıkmak olarak tanımladı.

14.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:54

Komedyen Miray Akovalıgil, normalleşme sürecini kendisi için sahnelere çıkmak olarak tanımladı. "Ben sahnelere çıkacağım günlerde gerçekten normalleşmiş olacağım" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde sosyal izolasyon gereği, sahne performansları da bir süre askıya alınmıştı. Türkiye'de vaka sayılarının kontrol altına alınmasıyla yeni normale geçiş süreci başladı. Bu kapsamda 1 Temmuz'dan itibaren sinema, tiyatro, gösteri merkezleri belirlenen kurallara göre faaliyete geçebilecek. Bu gelişmeyle gözler sahne performansları sergileyen sanatçılara çevrildi. Komedyen Miray Akovalıgil, pandemi sürecinde yaşadıklarını ve yeni normale geçişte planlarını anlattı.

"Benim için normale geçiş sahnede tekrar stand-up yapıp seyircilerimi canlı kanlı güldürmeye başlayınca olacak"

Yeni normale geçişle birlikte hayatınızda büyük değişimler yaşamadığını söyleyen Akovalıgil, "Ben karantina sürecinde çalışmaktan başka bir şey yapmadım ve bu süreci oldukça üretken geçirdim. Bu nedenle sürecin başında da normale geçiş evresinde de benim için büyük bir değişim olmadı. Karantina sürecinden farklı olarak sadece ofisime gidip gelmeye başladım. Sanırım benim için normale geçiş sahnede tekrar stand-up yapıp seyircilerimi canlı kanlı güldürmeye başlayınca olacak" dedi.

"Meğer annem üzerinden malzeme yapıyormuşum da haberim yokmuş"

Sosyal izolasyon döneminde vaktinin neredeyse bütününü herkes gibi evde geçirdiğini anlatan Akovalıgil, "Sormayın, Story kurdu oldum resmen. Açıkçası karantina sürecinden önce ben anlık story'ler çekip özel hayatımı paylaşmayı pek istemiyordum. Ancak bu ev sürecinde kendimi "güünaayydııın" derken, ev hallerimi paylaşırken ve hatta birlikte yaşadığım annemi takipçilerime tanıtırken buldum. Kimse bana annemin bu kadar tutacağını söylememişti. En son kendisinden öyle bir uyarı yedim ki bir daha annemi sosyal medyada paylaşamaz oldum ve çok üzüldüm. Meğer ben bayağı annem üzerinden malzeme yapıyormuşum da haberim yokmuş.

Bu süreçte paylaşımlarımı düzenli yapmaya özen gösterdim dersem yalan olur. Bazen canım sosyal medyayı açmak bile istemedi, açmadım. Bazen gün boyu boşta kaldıkça canlı yayınlar yapıp, yeni videolar çekip paylaştım. Biraz kendi günlük modum ve iş yoğunluğuma göre süreç şekillendi, pişman değilim" diye konuştu.

"Aralarda bıraktığımız boş sandalyeleri görmeye alışacağım"

Yakında sahne performanslarına başlayacağını açıklayan Akovalıgil, "Bu konuda her gün başka bir tarih duyuyoruz diyebilirim. Ben kendimi kapalı sahneler uzun bir süre olmayacak ama açık hava sahnelerinde yakında seyircilerimle buluşacağım ve aralarda bıraktığımız boş sandalyelere alışacağım diye hazırladım" ifadelerini kullandı.

"Sanatçılar çok ama çok büyük bir maddi sıkıntı yaşadılar"

Akovalıgil, bu dönemde komedyenlerin karşılaştıkları zorluklar hakkında da açıklama yaptı. Komedyenlerin bu süreçte sahneleri çok özlediğini altını çizen Akovalıgil, diğer bir zorluğun da maddi boyutta ortaya çıktığını söyledi. Akovelıgil, "Bence iki büyük zorlukla karşı karşıyayız. Birincisi hayatın gerçeği olan maddiyatın imkansızlaşması, ikincisi ise seyircilerden ve sahnelerden uzak kalmak. Ben bile sadece bir yıldır tek kişilik gösteri yaparken sahneye çıkmadığım için bu kadar üzülmeye başladıysam, yılların komedyenlerinin ve tiyatrocularının ruh halini tahmin bile edemiyorum.

Maddiyat ise işin diğer tatsız tarafı. Ben kendimi şanslı bir komedyen olarak görüyorum. Çünkü akışta devam eden bir avukatlık kariyerim ve müvekkillerim var. Kısacası diğer mesleğimle maddi olarak konforumu devam ettirebiliyorum. Fakat diğer meslektaşlarım da dahil sahneden gelirini sağlayan bütün sanatçılar çok ama çok büyük bir maddi sıkıntı yaşadılar. Bu kadar kıymetli ve özgün iş yapan bireylerin bu yüzyılda hala bu tarz zorluklarla mücadele etmesi sanatçının gerçek cesareti bence. Ben henüz o kadar cesur değilim, konforum için çok yönlü ve çok meslekli olmayı tercih ediyorum" dedi.

"Yıl 2020 halen kadın komedyen ve erkek komedyen olarak ayrımcılık yapılıyor"

Sık sık kadın komedyen olarak nitelendirildiğini ve bu durumun kendisini bir hayli rahatsız ettiğini belirten Akovalıgil, "Yıl 2020 halen kadın komedyen ve erkek komedyen olarak ayrımcılık yapılıyor" diye tepki verdi

Akovalıgil, gelecek dönemlerde kadın komedyenlerin sayısının artmaya devam edeceğini belirterek, "Yakında umarım kadın erkek olmasına değil sadece ne kadar komik olduğunu değerlendiriyor olacağız.Ben kadın olmanın başka bir dezavantajından bahsetmek istemiyorum. Bu halimizi acındırmak olur. Ben sahnede kadın olmanın artılarından bahsetmek istiyorum; kadın olduğumu hissettirerek sahnede olmak ve bununla gurur duymak benim için inanılmaz büyük bir keyif" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Mini elbisesiyle ayna karşısına geçen Bahar Candan'dan olay yaratan göğüs frikiği Magazin
Mini elbisesiyle ayna karşısına geçen Bahar Candan'dan olay yaratan göğüs frikiği
Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı Magazin
Survivor'da sakatlanan Elif diskalifiye mi olacak? Acun canlı yayında yanıtladı
Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı Magazin
Genç oyuncu işi abarttı! Küvette çıplak poz verip mahrem yerlerini köpükle kapattırdı
Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu Magazin
Mihriban türküsünü okuyan Demet Akalın'ın performansı beğenilmeyince Twitter'da trend oldu
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Magazin
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti Magazin
ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı
Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı
Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular
Mustafa Ceceli ve Selin İmer'in romantik anları! Birbirlerini öpücüklere boğdular
Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı
Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı
CZN Burak, 'Bana televizyon alacak yok mu?' diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Survivor'da Elif ve Nisa dokunulmazlık oyununda sakatlandı
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor
Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım
Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?' sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez
Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?
Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
'Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı' diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anlarını anlattı
Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anlarını anlattı
Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı
Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı
Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur
Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı
Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Leyla Güven Fahrettin Koca Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Şener Şen İrem Derici Acun Ilıcalı Kenan Doğulu
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Türk Karar Beşiktaş Antalyaspor
Şu an buradasınız: "Sahneye çıktığım zaman normalleşeceğim" - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 11:15:38. #1.14#
title