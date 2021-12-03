SAHNEYE ÇIKAN OTİZMLİ GENÇ, YETENEĞİYLE ALKIŞ ALDI

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'da 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla düzenlenen konser programında sahneye davet edilen ve keman çalan otizmli Talha Ekinci (24), müzik yeteneğiyle izleyenlerden büyük alkış aldı.

Çorum Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla özel bir konser programı hazırlandı. Akustik Perde programı ekibi, Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören otizmli Talha Ekinci'ye sürpriz yapmak için kolları sıvadı. Ekip, Talha'nın ailesiyle görüştü ve kendilerini alışveriş merkezine davet etti. Hiçbir şeyden haber siz ailesiyle birlikte alışveriş merkezine giden Talha, konser alanında beklemeye başladı. Sahneye çıkan Akustik Perde programının solisti İbrahim Sarıca, Talha Ekinci'nin ismini anons ederek, sahneye davet etti. Büyük bir mutlulukla sahneye çıkan Talha, keman çaldı. 30'un üzerinde enstrüman çaldığı öğrenilen Talha, müzik yeteneğiyle izleyenlerden de alkış aldı.