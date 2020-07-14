Sahnesi beğeni topladı Ünlü oyuncu ve ses sanatçısı Celil Nalçakan, önceki akşam Bodrum Gündoğan'daki Bvs Bosphorus Otel içerisinde yer alan işletmeciliğini Ali Sayar'ın yaptığı Bodrum Meyhanesi'nde sahne aldı.

Kendisini dinlemeye gelen misafirlerine "Benim sahnem bağımlılık yapar haberiniz olsun" sözleriyle sahnesine başlayan Nalçakan, fantazi repertuarı ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede muhteşem bir performans sergileyen Celil Nalçakan, oyunculuğu kadar sesiylede büyük beğeni topladı.& ;& ;





Kaynak: Snob Magazin