Sahnenin boş kalan koltuklarını genç İstanbullu dolduruyor
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Sahnenin boş kalan koltuklarını genç İstanbullu dolduruyor

Sahnenin boş kalan koltuklarını genç İstanbullu dolduruyor
Bültenler - Haberler | Kültür Sanat

'Koltuk Senin' projesiyle 24 yaş ve altı gençler, eşsiz performanslarla ücretsiz buluşuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Kültür AŞ, bu yaz gençleri heyecanlandıran özel bir projeyi başlattı. Kültür sanat sektörünün işbirliğiyle Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sahipleri tarafından kullanılmayan koltukları 24 yaş ve altı İstanbullulara ayrıldı. Projeyle İstanbullu gençler kültür sanat etkinlikleriyle ücretsiz buluşuyor. Herhangi bir ücret ödemeden sevdiği sanatçıyı sahnede izleme fırsatı ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gençleri heyecanlandıran uygulamayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım gerçekleştirdi. "Konserlerde boş kalan koltuklar artık gençlerin" diyen İmamoğlu, gençlerin İstanbulKart ile bu olanaktan ücretsiz faydalanabileceğini duyurdu.

'KOLTUK SENİN'

Temmuz ayında başlayan "Koltuk Senin" ile bugüne kadar yüzlerce öğrenci 36 etkinliğe ücretsiz katıldı. Yaz boyu Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gençlere unutulmaz performanslar izleten proje, sonbaharda da devam edecek. Kış için ise farklı etkinlik merkezleri, yine aynı proje kapsamında gençlere açılacak.

'Projeden yararlanmak isteyen gençlerin, etkinlikten 1 saat önce etkinlik alanının girişinde bulunan "Koltuk Senin" masasına başvurması gerekiyor. HES Kodu doğrulaması yapılmış İstanbul Kart ile sıra numarası alan gençler, uygun koltuk kapasitesi değerlendirilerek etkinlik başladığında içeri alınıyor. Görevliler tarafından uygun koltuklara yönlendiriliyor. Daha çok kişinin bu olanaktan tan faydalanması için gençlerin ayda bir kez etkinlik izleme hakkı bulunuyor.

Kaynak: Bültenler

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