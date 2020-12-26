Sahnelerden, konserlerden, bobinaj ustalığına dönüş

Aksu'da elektrik bobinaj işi yapan Ramazan Kale, çocukluğundan beri en büyük hayali müzik tutkusunu gerçekleştirebilmek için, emek verdiği ve geliştirdiği tezgahını kapatıp, hayalinin peşinden gitti. Albüm yapıp şarkısına klip çekince, Halk konserleri ve açılışların aranan ismi oldu. Pandeminin ilan edilmesiyle birlikte ilk yasağı yaşayan müzik sektöründen, "altın bileziğim" dediği bobinaj ustalığı tezgahının başına yeniden döndü.

İlk sahnesini Antalya'da bir gece kulübünde gerçekleştiren Kale, İstanbul, Bursa ve Antalya'da halk konserlerine çıktı. Albümlü bir sanatçı olmanın avantajlarını hep yaşadı. Açılışlara davet edildi, en son sahne aldığı yer, Müzik tutkusu yüzünden işini bırakıp hayallerinin peşinden koşan genç sanatçı, pandeminin ilk yasaklarına maruz kalınca, eski işi olan elektrik bobinaj işine geri döndü.

Sahnelere çıkacağı zamanı bekliyor

Sahneyi çok özlediğini ifade eden Kale, pandemi bitince müziğe kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Kale, "Şu an kendimi beklemeye aldım. Bütün yasaklar bitince, tek tuşla kaldığımız yerden devam edeceğim. Benim çok bestem var. Ülkemizde en büyük sıkıntı beste sıkıntısı. Gitarım ve bestelerimle beraber sahneye çıkacağım zamanı bekliyorum. Bir önceki sefer yaptığım hatayı asla yapmayacağım. Müzik tutkum devam etse de mesleğime ve işime yine Aksu'da devam edeceğim" dedi.

En büyük hayali eserler bırakmak

En büyük tutkusunun müzik olduğuna değinen bobinaj ustası Kale " İlk okul sıralarında flütle bütün notaları çıkarmaya başladığımda, müzik öğretmenim beni keşfetti. Ailem,- Şarkıcı mı olacaksın! diye tepki göstermesine rağmen, bir taraftan beste yapıyor ve kendi şarkılarımı söylüyordum. Söz ve beste yazarı olup, eserler bırakmak en büyük hayalimdi. Ortaokulu bitirince meslek edinmem için elektrik bobinaj ustasının yanına verdi babam. İşi öğrendim ama aklım hep müzikteydi."

"Kazancımın dörtte birini müziğe versem ne kaybederim"

Askerden geldikten sonra işini daha büyüterek Antalya merkeze taşıdığını dile getiren Kale, "İşimde oldukça başarılıydım. Kurumsal bir firma olarak çalışıyordum. Ama aklım hala müzikteydi. Kendime bir gitar aldım. İnternetten notaları kısa zamanda öğrendim ve çalmaya başladım. Ünlü sanatçıların notalarına başka sözler yazarak ve ritim değiştirerek kendi bestelerimi yapmaya başladım. 'Kazancımın dörtte birini müziğe versem ne kaybederim' diye düşünüyordum. Antalya'da bir müzik firmasına şarkımı söylemek istedim. Onlar profesyonel insanlar, beni ilk başta dikkate almadılar. Gitarımla şarkımı söyleyince, -Senin gitar hocan kim? Diye sordular. O kadar çok etkilenmişler. Yedi akor kullanarak çalmışım. Çok yetenekli olduğumu söylediler. Bana yardımcı oldular ve ilk stüdyo çalışmamı onlarla yaptım" diye konuştu.

"320 adet bestem var"

İlk şarkısına klip çekimini Antalya'da gerçekleştiren Kale, 320 tane gün yüzü görmemiş bestesinin olduğunu dile getirdi. Müzik camiasına 2014 yılında yaptığı söz ve müziği kendisine ait bir besteyi, ünlü bir sanatçıya hediye eden Kale, 2017 yılında kendisinin söylediği 'uçup gitti' adlı şarkısının bir günde 35 bin kere dinlendiğini ifade etti. Kale, "Müzik camiasında artık bir yerim olduğunu düşünerek, modern şarkılar yapmaya başladım. Pop ve slov şarkılar yaptım. Müzik dünyası beni içine çekmeye başlayınca, kendi işimden uzaklaşır oldum. Ünlülerle tanışmaya başladım. Antalya'da ki elektrik bobinaj işimi kapattım. MESAM (Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği) sanatçı kartım oldu. Müzik yaşamım her geçen gün bir adım daha ileriye gitti. Söz ve müzik de adımın yazması beni çok mutlu ediyordu" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı