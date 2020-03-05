Sahnede Müslüm Gürses'i andı
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Sahnede Müslüm Gürses'i andı

Başarılı şarkıcı Derya Bedavacı, önceki gece "Damar Üstüne Damar" konseptiyle Etiler My Cabaret'te sahne aldı.

05.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:47
Sahnede Müslüm Gürses'i andı

Son zamanlarda güçlü sesiyle kendinden sık sık söz ettirmeye devam eden Derya Bedavacı, konserine "Kavuşmalıyız" şarkısıyla başladı. Repertuvarında ağırlıkla yer verdiği arabesk şarkılarla programına devam eden genç şarkıcı, merhum sanatçı 'i "Kaç Kadeh Kırıldı", "Küskünüm" , "Nilüfer" gibi sevilen şarkılarından seslendirerek büyük ustayı andı.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan güzel şarkıcı, programını "Deme" parçasıyla noktaladı.

Kaynak: Bültenler

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