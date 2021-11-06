SAHNEDE GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (DHA) - RUMELİ müziğinin sevilen isimlerinden Ramazan Günay, Zeytinburnu'nda çıktığı sahnede kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 71 yaşındaki Günay hayatını kaybetti.

Zeytinburnu Belediyesi'nin 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlediği '17. Yöresel Günler' etkinliğinin 7. gününde Zeytinburnu Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneği sahne aldı.

Yöresel ikramların ardından konser alanındaki sahneye Rumeli'nin sevilen şarkıcılarından Arif Şentürk ve Ramazan Günay birlikte el ele çıktı. İki sanatçı 'Aman doktor' türküsünü söyledikleri sırada sanatçı Ramazan Günay bir anda yere yığıldı. Uzun süre kendisine kalp masajı yapılan Günay daha sonra hastaneye kaldırıldı. 71 yaşındaki sanatçı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Vefat haberinin 15 Temmuz Meydanına ulaşmasının ardından Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un talimatıyla gece iptal edildi.

55 yıllık müzik hayatına yüzlerce türkü sığdıran Ramazan Günay, TV kanallarında program yapıyordu. Günay'ın cenazesi Küçükçekmece Sultan Murat Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip Kanarya Mezarlığı'na defnedilecek.