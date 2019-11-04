Sahne Tozu Tiyatrosu Oyuncuları Maskelerini Taktı; Farkındalık Yarattı

04.11.2019 14:21

LÖSEV'in öncü olduğu 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda çocukların fiziki ve sosyal hayatlarında yaşadıkları sıkıntılara dikkat çekmek ve onlara destek olmak amacı ile hafta boyunca "MASKEMİ TAKARIM; FARKINDALIK YARATIRIM" diyerek yapılan etkinliklere Sahne Tozu Tiyatrosu da katıldı.

Komik Para oyunu ile perdelerini açan Sahne Tozu Tiyatrosu oyuncuları, oyunun selamlama kısmında maskelerini takarak farkındalık yarattı. Selamlamadan sonra yapılan konuşmada " 2-8 Kasım lösemili çocuklar haftasında maskemi takarım farkındalık yaratırım etkinliğine biz de destek oluyoruz. Çocukların bu zorlu süreçte kendilerini yalnız hissetmemeleri için her zaman yanlarında olalım" sözleri dile getirilirken seyirciler ayakta alkışladı.

Kaynak: Bültenler