Sahne Tozu Tiyatrosu Çocuk Kulübü seyirci karşısına çıktı

20.01.2020 16:22 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:24

ÇOCUK MÜZİKALİNE YOĞUN İLGİ

Genel sanat yönetmenliğini Çağlar İşgören' in yaptığı Sahne Tozu Tiyatrosu' nda Broadway esintisi yaşandı. Müzikal, oyunculukları, dekoru, kostümü, makyajı ve şarkıları ile büyülü bir atmosfer yarattı. Çocukların hayranlıkla izlediği Elsa karakterinin sihirli güçleri ile sahneyi adeta karlar ülkesine dönüştürmesi, sahneye karların yağması ile görsel şov oluştu. Oyun sonrasında çocuklar oyuncu kadrosu ile fotoğraf çektirdi. Çocukların yanı sıra yetişkinler de oyunu izlerken çok keyif aldıklarını, İzmir'de daha önce böyle bir çocuk müzikali izlemediklerini dile getirdi.

MÜZİKALLER SAHNELENMEYE DEVAM EDECEK

Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören "Müzikalin, çocukların ara tatiline yetişmesi konusunda hazırlıklarımızı yaptık ve prömiyerimizi gerçekleştirdik. Çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Aynı heyecanı yetişkin seyircilerimizde de görmek bizleri çok mutlu etti. Sahne Tozu Tiyatrosu olarak müzikaller sahnelemeye devam edeceğiz. Sırada yazdığım ve yönetmenliğini yaptığım " Limandaki Aşk" müzikali var. Sonrasında da Alaaddin' in Sihirli Lambası" nı seyirci ile buluşturacağız. İzmir'in Broadway'de olduğu gibi müzikaller ile buluşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizi yalnız bırakmayan seyircilerimize teşekkür ediyor ve İzmir halkını tüm oyunlarımıza bekliyoruz." dedi.

BİLETLER SAHNE TOZU GİŞESİ'NDE

Karlar Ülkesi müzikali Şubat ayının sonuna kadar her cumartesi 14.00'te seyirci ile buluşmaya devam edecek. Sahne Tozu Tiyatrosu'nun ocak ayı programındaki diğer oyunları iseBir Şehnaz Oyun ve Romeo ve Juliet Ya Ölmeseydi. Kapalı gişe sergilenen Romeo ve Juliet Ya Ölmeseydi oyunu 12 Şubat tarihine kadar devam edecek. 10 yıldır sahnelenen "Bir Şehnaz Oyun" yine kahkaha ve alkışlar eşliğinde seyirciyi müzikli, danslı, eğlenceli bir cümbüşün içine sokuyor. Bir Şehnaz Oyun Cuma, Cumartesi 20.00'de, Pazar günleri ise 14.00'te Haldun Dormen Sahnesi' nde sahnelenecek. Biletler Sahne Tozu gişesinde ve www.sahnetozu.com , www.biletix.com adreslerinde.

Kaynak: Bültenler