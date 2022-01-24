Sahne tasarımcılarına 'yüksekte çalışma' eğitimi - Haberler
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Sahne tasarımcılarına 'yüksekte çalışma' eğitimi

Sahne tasarımcılarına 'yüksekte çalışma' eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tayyare Kültür Merkezi'nde hizmet veren sahne tasarımcılarının can güvenliği için yüksekte çalışma eğitimi verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tayyare Kültür Merkezi'nde hizmet veren sahne tasarımcılarının can güvenliği için yüksekte çalışma eğitimi verdi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde, katılımcıların yıllardır yoğun ilgi gösterdiği tiyatro, konser ve film gibi etkinliklerin güvenle gerçekleştirilmesini sağlayan çalışma ekibi, teorik ve pratik olarak bilgilendirildi. Eğitimin 'zeminle arasında seviye farkı bulunan ve düşme sonucu yaralanma riskinin oluşabileceği her alandaki tüm çalışmalar için yapılan' bir uygulama olduğu anlatıldı. Katılımcı personel, 'Yüksekte çalışma nedir? Neresi yüksekte çalışma ortamıdır? Çalışanların düşmesine neden olabilecek faktörler, düşmelere karşı güvenlik önlemleri almanın önemi, düşmenin önlenmesi için uygulanması gereken standart prosedürler, düşüş koruma planı, düşmeyi önleme planının hazırlanması ve uygulanması, yetkili uzman görevlendirilmesi, geleneksel sistemlerin neden kullanılmadığının açıklanması, alternatif sistemlerin çalışanları nasıl koruyacağı, kontrollü giriş bölgelerinin oluşturulması, dokümantasyon sorumluluğu, merdivenler ile iskelelere bakış ve genel kurallar' konularında bilgilendirildi. - BURSA

Sahne tasarımcılarına 'yüksekte çalışma' eğitimi

Sahne tasarımcılarına 'yüksekte çalışma' eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tiyatro, Konser, Film, Yerel, Haber

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