SAHNE SENİN ESKİŞEHİR KONSERLERİ İLE ESKİŞEHİRLİLER COŞTU

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, pandemiden ekonomik olarak etkilenen ve zor günlerden geçen sanatçılara destek için düzenlediği 'Sahne Senin Eskişehir' projesi kapsamında gerçekleştirilen konserlerle Eskişehirliler coştu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, pandemiden ekonomik olarak etkilenen ve zor günlerden geçen sanatçılara destek için düzenlediği 'Sahne Senin Eskişehir' projesi kapsamında gerçekleştirilen konserlerle Eskişehirliler coştu.

1-2 Temmuz tarihlerinde şehrin 7 ayrı noktasında başlayan 'Sahne Senin Eskişehir' konserleri 12-13 Temmuz'da da devam etti. Eskişehirli sanatseverler müzik dinlemenin coşkusunu doyasıya yaşadı. Belirlenen alanlarda yarım saatlik sahne performanslarıyla Eskişehirliler ile buluşan sanatçılar uzun bir aranın ardından sahne almanın mutluluğunu yaşadılar.

Ulus Anıtı, Kanlıkavak, Adalar, Hamamyolu Sanat Köprüsü, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kentpark ve Kum Saha Bağlar Parkı'nda akşamüzeri saatlerinde düzenlenen konserleri dinleyen Eskişehirliler, müziğin coşkusu ile keyifli vakit geçirdiler.

Sahneye çıkarak nakdi destek de alacak olan sanatçılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e de böylesine anlamlı bir proje ile sanatçıların yanında olduğu için teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre