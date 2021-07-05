"Sahne Senin Eskişehir" Konserleri Başladı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, pandemiden ekonomik olarak etkilenen ve zor günlerden geçen sanatçılara destek için düzenlediği 'Sahne Senin Eskişehir' projesi kapsamında şehrin dört bir yanında konserler başladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, pandemiden ekonomik olarak etkilenen ve zor günlerden geçen sanatçılara destek için düzenlediği 'Sahne Senin Eskişehir' projesi kapsamında şehrin dört bir yanında konserler başladı.

1-2 Temmuz tarihlerinde şehrin 7 ayrı noktasında düzenlenen konserlerle Eskişehirli sanatseverler müzik dinlemenin coşkusunu doyasıya yaşadı. Belirlenen alanlarda yarım saatlik sahne performanslarıyla Eskişehirliler ile buluşan sanatçılar uzun bir aranın ardından sahne almanın mutluluğunu yaşadılar.

Ulus Anıtı, Gazebo(Kanlıkavak), Adalar, Hamamyolu Sanat Köprüsü, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kentpark ve Kum Saha Bağlar Parkı'nda akşamüzeri saatlerinde düzenlenen konserleri dinleyen Eskişehirliler, müziğin coşkusu ile keyifli vakit geçirdiler.

"Sahne Senin Eskişehir" etkinlikleri 8-9 Temmuz'da da devam edeceğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, etkinlikte sahne alan sanatçılara nakdi destek sağlanacağını belirttiler. Büyükşehir Belediyesi'nin pandemi sürecinde daima kendilerine destek olduğunu ifade eden sanatçılar, Başkan Büyükerşen'e de böylesine anlamlı bir proje dolayısıyla teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre