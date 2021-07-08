SAHNE SENİN ESKİŞEHİR KONSER PROGRAMI
SAHNE SENİN ESKİŞEHİR KONSER PROGRAMI Pandemi sürecinden etkilenen sanatçılarımıza destek olabilmek amacıyla başlattığımız Sahne Senin Projesi'nde 8-9 Temmuz tarihlerinde şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirmeyi planladığımız konserlerimiz beklenen yağış nedeniyle 12-13 Temmuz...
SAHNE SENİN ESKİŞEHİR KONSER PROGRAMI
Pandemi sürecinden etkilenen sanatçılarımıza destek olabilmek amacıyla başlattığımız Sahne Senin Projesi'nde 8-9 Temmuz tarihlerinde şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirmeyi planladığımız konserlerimiz beklenen yağış nedeniyle 12-13 Temmuz tarihlerine alınmıştır.
Programımız şu şekilde olacaktır Açıklaması
Kaynak: Habermetre