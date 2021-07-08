SAHNE SENİN ESKİŞEHİR KONSER PROGRAMI
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SAHNE SENİN ESKİŞEHİR KONSER PROGRAMI

SAHNE SENİN ESKİŞEHİR KONSER PROGRAMI
Habermetre - Haberler | Toplum

SAHNE SENİN ESKİŞEHİR KONSER PROGRAMI Pandemi sürecinden etkilenen sanatçılarımıza destek olabilmek amacıyla başlattığımız Sahne Senin Projesi'nde 8-9 Temmuz tarihlerinde şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirmeyi planladığımız konserlerimiz beklenen yağış nedeniyle 12-13 Temmuz...

SAHNE SENİN ESKİŞEHİR KONSER PROGRAMI

Pandemi sürecinden etkilenen sanatçılarımıza destek olabilmek amacıyla başlattığımız Sahne Senin Projesi'nde 8-9 Temmuz tarihlerinde şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirmeyi planladığımız konserlerimiz beklenen yağış nedeniyle 12-13 Temmuz tarihlerine alınmıştır.

Programımız şu şekilde olacaktır Açıklaması

Kaynak: Habermetre

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