'Sahne Senin Eskişehir' etkinliği kapsamında konserler 1 Temmuzda başlıyor

300'e yakın başvurunun değerlendirildiği projede, gerekli sosyal incelemelerin yapılmasının ardından 198 sanatçı yardım almaya hak kazandı.

1-2-8-9 Temmuz tarihlerinde şehrin 7 ayrı noktasında toplam 76 konser düzenlenecek. Eskişehirli sanatseverlerle açık alanlarda 'Sahne Senin Eskişehir' etkinliğinde bir araya gelecek sanatçılara Büyükşehir Belediyesi tarafından nakdi yardım yapılacak.

'Sahne Senin Eskişehir' etkinliğinde 1 Temmuz Perşembe günü Ulus Anıtı, Gazebo(Kanlıkavak), Adalar(Migros Önü), Hamamyolu Sanat Köprüsü'nde, 2 Temmuz Cuma günü ise, Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı, Kentpark, ve Kum Saha Bağlar Parkı'nda akşamüzeri saatlerinde konserler düzenlenecek.

Belirlenen alanlarda yarım saatlik sahne performanslarıyla Eskişehirliler ile buluşacak olan sanatçılar uzun bir aranın ardından konserlere dönmenin mutluluğunu yaşayacak. Etkinlikte sahne alacak sanatçılar, birbirinden güzel şarkıları dinlemek için tüm Eskişehirlileri konserlere davet etti.

Kaynak: Bültenler