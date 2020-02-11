Şahne: "Mersin'de huzur ve güven hakim"

11.02.2020 12:39 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:39

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, son 3 yılda Mersin'de çok ciddi değişim ve dönüşüm yakaladıklarını belirterek, "Kentimizde gerçekten bir huzur ortamı var. Asayiş olaylarında son 3 yılda periyodik olarak çok ciddi bir düşüş kaydedildi. Şehrimiz hem stratejik hem de soysa ve kültürel olarak Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. ve ben iddia ediyorum ki, ikinci İstanbul'u Mersin'de oluşturabiliriz" dedi.



Şahne, basın mensuplarıyla bir araya geldiği programda, kentteki genel asayiş durumu ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler verdi. Bazı emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin de yer aldığı toplantıda konuşan Şahne, kentte yaklaşık 3 yıldan bu yana görev yaptığını hatırlatarak, o günden bugüne yaşanan değişimin herkesçe fark edildiğine işaret etti. Basını ve basın mensuplarını önemsediklerini ve yapılan uyarıları her zaman dikkate aldıklarını kaydeden Şahne, yapılan eleştirilerle ilgili mutlaka geri dönüş yaptıklarını, neticede şehrin daha yaşanabilir ve daha güzel olması için mücadele verdiklerini söyledi.



"3 yılda çok ciddi değişim ve dönüşüm yaşadık"



3 yılda şehirde çok ciddi değişim ve dönüşüm yakaladıklarını vurgulayan Şahne, "Her hafta şehrimizde ne oluyor, değişen ne var, sorunlarımız neler, aldığımızı tedbirler ne aşamada? Bunları yakından takip ediyoruz. Polisiye olarak ciddi mesafe aldık. Mahalle toplantılarında, esnaf ziyaretlerimizde bizi en çok mutlu eden konu, şikayetlerle ilgili büyük bir değişim olması.



İlk geldiğimizde uyuşturucu-terör konsepti ile ilgili şikayetler alırken, bugün bu iki konu, ilk 10 problem arasında gözükmüyor. İlk problemler arasında polisin ilgilenmesi gerektiği, üzerimize vazife olarak düşen trafik konusu var. Trafikle ilgili de elimizden gelen tüm tedbirleri almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.



Asayiş olaylarında Mersin'de son 3 yılda periyodik olarak çok ciddi bir düşüş kaydedildiğini belirten Şahne, "Olayların aydınlatılmasında Türkiye'de ilk 5 ilin içindeyiz. Narkotik olaylarında ise Türkiye'nin en iyisiyiz. Trafik konusu da çok önemli bir sorun. Büyükşehir Belediyesi ile sürekli istişare halindeyiz. UKOME ile ilgili trafik koordinasyon merkezi var ve tüm kararlar burada alınıyor ve süre alıyor. Önümüzdeki 5-6 ay içerisinde farklı uygulamalar, değişik yönlendirmeler olacak. Yaya geçitleri ile ilgili denetimleri ve sayıları attıracağız" diye konuştu.



"Toplumsal rahatsızlık oluşturacak Suriyeliler algısı yok"



Konuşmasında kentteki Suriyeliler konusuna da değişen Şahne, şöyle devam etti; "Suriyeliler, şehrimizin en önemli konusu gibi gözüküyor ama Türkiye'de ortalama 23 ilde çok yoğun bir seviyede bulunuyorlar. Kardeşlik duygusu ile bu insanları bağrımıza bastık. Ama bunları sosyal hayat içinde karşımıza çıkan davranış sorun var. Bunlar bize yönelik bir şey değil, kültürlerinden kaynaklı, yaşam tarzlarıyla alakalı. İlk geldiğimdeki Suriyeli algısı ile 3 yıl sondaki algı arasında çok büyük fark var. Şuanda şehrimizde toplumsal rahatsızlık oluşturacak Suriyeli algısı yok. Toplumda varlar, mümkün mertebe bize entegre olmaya, uyum sağlamaya çalışıyorlar. Şuan şehrin tamamı sahili kullanabiliyor, iç içe girdik artık. Suriyelilerin karıştığı olaylara anında müdahale ediyoruz. 'Suriyeliler geldi suç arttı' diye bir şey yok. Aksine suça karışma oranları çok düşük, kendi nüfus oranlarına göre yüzde bir. Genelde karıştıkları olaylar da kendi içlerinde yaşanan meseleler."



Özellikle kadına yönelik şiddet konusunda kendi içlerinde eğitimler verdiklerini, kadına yönelik şiddete karşı büro amirlikleri kurduklarını söyleyen Şahne, "Bu konuyla ilgili gelen ihbarlara önem veriyor, en yakın ekip trafik ise olay yerine onu gönderiyoruz. Çünkü bu konuda hassasiyetimiz çok yüksek" dedi.



"Mersin çok iyi gidiyor, Türkiye'nin yükselen yıldızı"



Gazetecilerin bazı olaylarda bilgi almada sıkıntı yaşadıkları yönündeki taleplerine de yanıt veren Şahne, şu ifadeleri kullandı; "Bilgi alma konusunda sizi mağdur etmeyeceğiz. Tek dikkat edeceğimiz konu, soruşturmanın gizliliği ve insanların özel hayatının zedelenmemesi. Bu hassasiyeti sizlerin de göstermesini istiyorum. Başına gelen bir olay ve suça bulaşması ile insanın tüm hayatı deşifre olabiliyor. Özellikle kadın ve çocuk haberlerinde hassasiyet gösterirseniz çok mutlu olurum. Artık son bir yıldır 'Mersin'de ne oluyor?' sorularını duymaya başladık dışarıda. Hiç bir şey olmuyor, Mersin çok iyi gidiyor. Mersin, Türkiye'nin yükselen yıldızı ve bu yıldızın ne kadar parlak olacağına işaret edecek olan insanlar sizlersiniz. Şehrimiz ile ilgili olumlu, pozitif haberleri üst segmente taşımanız lazım. Bunu nasıl ulusala taşıyacağız? Bu noktada bize bir şey düşüyorsa yanınızdayız. Benim derdim bu şehrin toplumsal olarak yukarı çıkması, polisin başarılı olması yetmez. Şehrimiz hem stratejik hem de soysa ve kültürel olarak Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. ve ben iddia ediyorum ki, ikinci İstanbul'u Mersin'de oluşturabiliriz. Burada size çok büyük sorumluluk düşüyor."



Polisin varlık hissiyatının Mersin'de çok üst düzeyde olduğunu da söyleyen Şahne, bunu devam ettireceklerini, topluma huzur ve güven vermeye çalıştıklarını vurguladı. Şahne, kapalı yerlerde sigara içmek konusunun ise belediye ve İl Sağlık Müdürlüğünün sorumluluğunda olduğunu hatırlatarak, rutin denetimlerde bu durumlara rastlamaları durumunda işlem yaptıklarını sözlerine ekledi.



Şahne, konuşmasının sonunda Mersin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kaya Tepe'ye günün anısına şilt takdim etti. - MERSİN

Kaynak: İHA