Şahmeran şehre indi

ADANA (Snob Magazin) - Muhabirlerin "Nasıl bir dizi bekliyor bizi?" sorusuna Sarıkaya "Bitirdik işte, çok yoğun bir şekilde geçti, şimdi çok yorgunuz bakalım göreceğiz hep birlikte dedi.

Umut Evirgen ile ilgili aşk iddialarına ise "Teşekkür ederim." demek ile yetindi ve oyuncu arkadaşları ile beraber kendilerini bekleyen araca binip uzaklaştı. Terliklerinin altına giydiği çoraplar ile dikkat çeken Sarıkaya'yı görenler "Adana Tarzı Serenay" yorumunda bulundu.

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