Sahlep soğanıyla yakalanan 3 kişiye 204 bin lira ceza

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaklaşık 6 kilogram sahlep soğanıyla yakalanan 3 kişiye 204 bin 119 lira lira ceza uygulandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Tahtareş mevkisinde güvenlik güçlerince şüphe üzerine durdurulan 3 kişide yapılan aramada yaklaşık 6 kilogram sahlep soğanı ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

3 kişiye 204 bin 119 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: AA