Sahlep soğanıyla yakalanan 3 kişiye 204 bin lira ceza
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaklaşık 6 kilogram sahlep soğanıyla yakalanan 3 kişiye 204 bin 119 lira lira ceza uygulandı.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaklaşık 6 kilogram sahlep soğanıyla yakalanan 3 kişiye 204 bin 119 lira lira ceza uygulandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Tahtareş mevkisinde güvenlik güçlerince şüphe üzerine durdurulan 3 kişide yapılan aramada yaklaşık 6 kilogram sahlep soğanı ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
3 kişiye 204 bin 119 lira idari para cezası verildi.
Kaynak: AA
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