Şahlanan at kazadan kıl payı kurtuldu: O anlar kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şahlanan at kazadan kıl payı kurtuldu: O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şahlanan at kazadan kıl payı kurtuldu: O anlar kamerada

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile kafa kafaya gelen at şaha kalkarak, salise farkıyla ezilmekten kurtuldu.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile kafa kafaya gelen at şaha kalkarak, salise farkıyla ezilmekten kurtuldu. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde karayolunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi ışıklardan yolun ortasında ilerleyen arabaya bağlı at, otomobilin altında ezilmekten kıl payı kurtuldu. Tam otomobil ile kafa kafaya geldiği sırada şaha kalkan at, hem kendini hem de at arabasındaki sahibini salise farkıyla kurtardı. O anlar saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi. - TEKİRDAĞ

Şahlanan at kazadan kıl payı kurtuldu: O anlar kamerada

Dünyanın en tehlikeli maddesi! Tekirdağ'da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi

Dünyanın en tehlikeli maddesi! Tekirdağ'da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi

 Tekirdağ'da tsunamiyi andıran görüntüler tüyleri diken diken etti

Tekirdağ'da tsunamiyi andıran görüntüler tüyleri diken diken etti

 Resmi plakalı otomobil alev alev yandı! O anlar güvenlik kamerasında

Resmi plakalı otomobil alev alev yandı! O anlar güvenlik kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title