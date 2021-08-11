Şahkut Kaybolan Çocukları Aradı
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Şahkut Kaybolan Çocukları Aradı

Şahkut Kaybolan Çocukları Aradı
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediyemiz bünyesinde kurulan ŞAHKUT (Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma) ekibi Serince Köyü'nde koyun otlatırken kaybolan çocukların arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Belediyemiz bünyesinde kurulan ŞAHKUT (Şahinbey Belediyesi Arama Kurtarma) ekibi Serince Köyü'nde koyun otlatırken kaybolan çocukların arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Şahinbey İlçesi'nin serince Köyü'nde sürü otlatırken kaybolan 2 çocuğun arama kurtarma çalışmalarına katılan ŞAHKUT ekibi vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. ŞAHKUT, AFAD ve Jandarma ekipleri ile yapılan arama kurtarma çalışmaları sonrası iki çocuk bulunup ailelerine teslim edildi. Aileler çocuklarının bulunmasıyla birlikte büyük bir mutluluk yaşadı.

Şahkut Daima Göreve Hazır

Belediyemiz bünyesinde, olası sel, yangın, deprem gibi doğal afetlerde arama-kurtarma görevi yapmak ve vatandaşları bilinçlendirmek üzere, gönüllü belediye çalışanlarından oluşan ŞAHKUT ekibi daha öncede kaybolan 75 yaşındaki Memik Karaburun'un arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı. ŞAHKUT ekibi AFAD ekipleri tarafından düzenlenen tatbikatlarla her zaman göreve hazır halde tutuluyor.

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Kaynak: Habermetre

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