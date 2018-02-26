Şahit Olarak Geldiği Duruşmada Tutuklandı, 18 Yıl Hapis Yatacak
Bursa'da, arkadaşının duruşmasına şahitlik yapmak için gelen adam, katibe verdiği kimlik bilgilerinde 18 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıkınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'da, arkadaşının duruşmasında şahitlik etmek için eşiyle birlikte adliyeye gelen adam, 18 yıl hapis cezası olduğu fark edilince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TANIDIĞININ DURUŞMASINA ŞAHİTLİK YAPMAK İÇİN GELDİ
Bir tanıdığının duruşmasına şahit sıfatıyla katılmak üzere adliyeye gelen M.A, tanıklık için kimlik bilgilerinin teyit edilmesi için nüfus cüzdanını duruşma katibine verdi.
KİMLİK BİLGİLERİNDE 18 YIL HAPİS CEZASI ORTAYA ÇIKTI
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sistemi üzerinden kimlik bilgilerine bakılan M.A.'nın 9 ayrı hırsızlık dosyasından 18 yıl hapis cezası aldığı görüldü.
POLİSLER KAÇMAMASI İÇİN TEDBİR ALDI
Durumu fark eden görevliler adliye koruma büro amirliğindeki polis memurlarına bilgi verdi. M.A.'nın kaçmaması için tedbir alan polis ekipleri, gerekli evraklar hazırlanana kadar şahsın yanından ayrılmadı.
HAPİS CEZASINDAN HABERİ YOK
Etrafında olup bitenlere anlam veremeyen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğundan haberi olmayan M.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
-
benimde bir dosyam vardı avukata verdim mahkemeye gitti kapıda avukatı aldılar evrakta sahteçilikten gülermisin ağlarmısınCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır&&&&&: mal avukatı bağlayan bir durum yok senin alıcaklar yoldalar3 Yayından Kaldır
-
TOPAL DİLKİNİN SONUNDA GELECEĞİ YER KÜRKÇÜ DÜKKANIYMIŞ. BU OLAY BURADA DOĞRULANMIŞ OLDU!Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
-
YAW HEHECevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Lan park borcum olsa adliyeye karakola gitmiyorum bu derece yani adama bak 18 yıl ceza adliyeye şahitlikge gitmiş :))Cevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır