Şahit Olarak Geldiği Duruşmada Tutuklandı, 18 Yıl Hapis Yatacak

Bursa'da, arkadaşının duruşmasında şahitlik etmek için eşiyle birlikte adliyeye gelen adam, 18 yıl hapis cezası olduğu fark edilince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TANIDIĞININ DURUŞMASINA ŞAHİTLİK YAPMAK İÇİN GELDİ

Bir tanıdığının duruşmasına şahit sıfatıyla katılmak üzere adliyeye gelen M.A, tanıklık için kimlik bilgilerinin teyit edilmesi için nüfus cüzdanını duruşma katibine verdi.

KİMLİK BİLGİLERİNDE 18 YIL HAPİS CEZASI ORTAYA ÇIKTI

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sistemi üzerinden kimlik bilgilerine bakılan M.A.'nın 9 ayrı hırsızlık dosyasından 18 yıl hapis cezası aldığı görüldü.

POLİSLER KAÇMAMASI İÇİN TEDBİR ALDI

Durumu fark eden görevliler adliye koruma büro amirliğindeki polis memurlarına bilgi verdi. M.A.'nın kaçmaması için tedbir alan polis ekipleri, gerekli evraklar hazırlanana kadar şahsın yanından ayrılmadı.

HAPİS CEZASINDAN HABERİ YOK

Etrafında olup bitenlere anlam veremeyen ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğundan haberi olmayan M.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.