Şahit Ethem Demirci için Samsun'da mevlit düzenlendi Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci için memleketi Samsun'un Havza ilçesinde mevlit programı düzenlendi.

Kocapınar Mahallesi Camisi'nde Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Havza Belediyesi ve Havza Öğretmenevi iş birliğinde düzenlenen mevlide şehidin ailesinin yanı sıra Havza Kaymakam Vekili Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit, şehit Demirci ile tüm şehitler için İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından dua edilmesiyle son buldu.

Mevlidin ardından Kaymakam Kurnaz ile Belediyesi Başkanı Özdemir, şehidin ailesine taziye dileklerini iletti.

Kurnaz, şehit aileleri için her zaman göreve hazır olduklarını vurgulayarak, "Bizler için canlarından can veren şehit ailelerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Şehitlerimiz bu vatana olan borçlarını canları ile ödedi. Bizler de onların emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkmanın gayreti içindeyiz." dedi.

Özdemir ise şehitlerin emanetleri için her zaman kapılarının açık olduğunu belirterek, "Bu vatanı vatan yapan aziz şehitlerimizdir. Bizler onların emanetlerine karşı her zaman göreve hazırız." diye konuştu.

