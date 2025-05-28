Sahipsizler final mi yapıyor, bitiyor mu? Sahipsizler ne zaman final yapacak?

Sahipsizler final mi yapıyor, bitiyor mu? Sahipsizler ne zaman final yapacak?
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Sahipsizler, çarpıcı hikayesi ve dikkat çeken tanıtımıyla bu sezonun iddialı projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Peki, Sahipsizler final mi yapıyor, bitiyor mu? Sahipsizler ne zaman final yapacak?

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor. Peki, Sahipsizler final mi yapıyor, bitiyor mu? Sahipsizler ne zaman final yapacak?

SAHİPSİZLER OYUNCULARI KİM?

Sahipsizler, çarpıcı hikayesi ve dikkat çeken tanıtımıyla bu sezonun iddialı projelerinden biri olduğunun ilk ipuçlarını verdi. Cem Karcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Selin Arapkirli, Ramazan Demirli, Özgür Ağaoğlu ve Elif Hamamcı'nın birlikte kaleme aldığı Sahipsizler adlı yeni dizi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Sahipsizler final mi yapıyor, bitiyor mu? Sahipsizler ne zaman final yapacak?

SAHİPSİZLER KONUSU NE?

Sahipsizler, anne babalarını bir gece ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize (Hazal Subaşı), Cemo (Kaan Mirac Sezen), Zeliha (Doğa Bayram), Fidan (Ece Bağcı), Samet (Umut Kaplıca) ve Balım'ın (Züleyha Yıldız) başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarını konu alıyor.

Sahipsizler final mi yapıyor, bitiyor mu? Sahipsizler ne zaman final yapacak?

SAHİPSİZLER FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Sahipsizler, seyircisine 18 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanacak 28. bölümüyle veda edecek

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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