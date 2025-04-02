Sahipsizler bu akşam var mı? Sahipsizler neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ramazan Bayramı tatili sebebiyle televizyon yayın akışında bazı değişiklikler yaşanıyor. Bu kapsamda en çok aratılan konulardan biri de "Sahipsizler bu akşam var mı?" sorusu oluyor. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, 2 Nisan'da Star TV'de Sahipsizler dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Peki, Sahipsizler bu akşam neden yok ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SAHİPSİZLER BU AKŞAM VAR MI?

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 2 Nisan 2025 Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.

SAHİPSİZLER 18. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin 18. bölümü, 9 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 20.00'de Star TV'de izleyicilerle buluşacak.

SAHİPSİZLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemo ve Cevdet, Abbas tarafından alıkonulan kızları kurtarmak için bir operasyona girişir. Sevilme ve kabul edilme ihtiyacı hisseden Fidan'ın iyi niyeti ve duyguları, Kerem tarafından suistimal edilir. Devran'a kızgın olan Azize, hayatındaki tek ve biricik önceliğinin kardeşleri olduğunu söyler. Azize'nin yaşamında değerli bir yer edinmek isteyen Devran için bu sözleri duymak üzücü olur.

İş arkadaşı Mehmet tarafından bir tuzağa düşürülen Zeliha, çok zor anlar yaşar. Azize'nin hayatına girmesiyle Devran'ın ona eskisi gibi değer vermediğini düşünen Vera, büyük bir öfke içindedir. Onu üzenlerden intikam almak için gözü dönen Vera'nın atacağı adım, Azize için kritik bir dönüm noktası olacaktır.