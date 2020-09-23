Sahipsiz teknelere satış yolu gözüktü
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Sahipsiz teknelere satış yolu gözüktü

23.09.2020 11:00 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:03
Sahipsiz teknelere satış yolu gözüktü

Mudanya ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplanan sahipsiz tekneler satışa sunulmayı bekliyor.

Mudanya ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından toplanan sahipsiz tekneler satışa sunulmayı bekliyor.

Teknelerin satılmalarına müteakip kayıtlarının yapılması için CE onayı gerektiğinden dolayı satılamamaktaydı. Teknelerin satılması engelinin ortadan kaldırılması ve devlete gelir kaydedilmesi için Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Mudanya Liman Başkanlığı ortak çalışmaları ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yazılı başvuru yapıldı. Yapılan başvuruda mülkiyetleri kamuya geçirilen teknelerle alakalı sadece bu tekneleri kapsayan durum göz önüne alındı ve teknelerin devlete gelir sağlaması maksadıyla tescil edilmesi için istisna talep edildi.

Yapılan talep doğrultusunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığına da görüş sorularak bahse konu teknelerin istisna tanınarak ölçümlerinin yapılıp tescil edilebilmesi içinde gerekli onay alındı. Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Mudanya Liman Başkanlığı tarafından başlatılan çalışmalar sonucunda devletin kamuya geçirilmesi işlemlerinden zarar edilmeden teknelerin tescile alınması sağlandı.

Teknelerin tescile-sicile kaydı için satış işlemlerinin başlatılması maksadıyla Mudanya Mal Müdürlüğü ve Milli Emlak Müdürlüğüne gerekli evraklar gönderilmiş ve işlemlerin devamı sağlandı. Önümüzdeki günlerde Milli Emlak Müdürlüğü tarafından kendilerine teslim edilen 150 adet teknenin Mudanya'da açık arttırma veya toplu ihale usulü satışının yapılası bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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