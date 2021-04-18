Sahipsiz sokak hayvanlarına mama yetiştirmekte zorlanıyorlar
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Sahipsiz sokak hayvanlarına mama yetiştirmekte zorlanıyorlar

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Haberler | Güncel

Sahipsiz sokak hayvanlarına mama yetiştirmekte zorlanıyorlar Hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanlarını mama dağıtarak doyurdular Karabük'te hayvanseverler, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sahipsiz sokak hayvanlarına mama dağıttı.

Sahipsiz sokak hayvanlarına mama yetiştirmekte zorlanıyorlar

Hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanlarını mama dağıtarak doyurdular

KARABÜK - Karabük'te hayvanseverler, korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sahipsiz sokak hayvanlarına mama dağıttı.

Karabük Hayvanseverler ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Serpil Gülen beraberindeki gönüllü ekiple beraber hafta sonu kısıtlaması nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için çalışma başlattı. Onlarca sahipsiz hayvanın çöplük mevkiinde olduğunu öğrenen gönüllü ekip kısıtlama nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları kuru ve yaş mama dağıtarak doyurdu. Yağmur nedeniyle ıslanan sokak hayvanları için kulübe de yapan ekipler yemleme çalışmasını her gün yaptıkları için mama yetiştirmekte zorlanıyor. Gönüllülerin tek isteği sahipsiz sokak hayvanları için yapılacak mama, barınma ve tedavi desteği alabilmek.

Karabük Hayvanseverler ve Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Gönüllü Üyesi Özge Aksoy gazetecilere yaptığı açıklamada, her gün çöplüğe gelerek mama dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Sahipsiz sokak hayvanlarının pandemiden çok etkilendiğini belirten Aksoy, "Bu gördüğünüz canlar bize Allah'ın emaneti ve insanlığın sorumluluğudur. Özellikle bu mübarek günlerde onları görmezden gelemeyiz. Ne yazık ki pandemiden en çok etkilenen yine bu canlar Ormanlarda, çöplüklerde ve dağlık arazilerde soğukla mücadele edip yaban hayata yem olmamak ve yaşam mücadelesi vermek için bizlere ihtiyaçları var" diye konuştu.

Bir yıldır çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Aksoy, sokak hayvanlarını beslenme ve barındırma konusunda zorluk yaşadıklarını aktararak şunları söyledi: "Bir canın kurtulmasına, hayatına devam etmesine katkıda bulunmak isterlerse mama, barınma ve tedavi giderleri için sponsor olabilirler. Bizimle irtibata geçip bir canın mutluluğuna tanıklık edebilirler. Lütfen sesimizi duyup destek olun. Bu canları daha iyi koşullarda, ortamlarda daha sağlıklı bir şekilde yaşatalım."

Öte yandan, gönüllü ekip yaban hayvanları için ormanlık alanda mama dağıtımı çalışmalarını sürdürüyor.

Sahipsiz sokak hayvanlarına mama yetiştirmekte zorlanıyorlar
Sahipsiz sokak hayvanlarına mama yetiştirmekte zorlanıyorlar
Sahipsiz sokak hayvanlarına mama yetiştirmekte zorlanıyorlar
Sahipsiz sokak hayvanlarına mama yetiştirmekte zorlanıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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