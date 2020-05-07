Sahipsiz sokak hayvanları onlara emanet
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Sahipsiz sokak hayvanları onlara emanet

Sahipsiz sokak hayvanları onlara emanet
07.05.2020 08:46 | Son Güncelleme: 07.05.2020 08:47

İZMİR'in Buca ilçesinde hayvanseverler, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalma sürelerinin arttığı bu günlerde, sahipsiz canları unutmadı.

İZMİR'in Buca ilçesinde hayvanseverler, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalma sürelerinin arttığı bu günlerde, sahipsiz canları unutmadı. Sokak hayvanlarının beslenme, tedavi ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan gönüllüler, kendi elleriyle hazırladıkları, haftada yaklaşık 200 kova mamayı 70 besleme noktasında sokak hayvanlarına ulaştırıyor.

Buca'da bir araya gelen gönüllüler, ilçenin kırsalında ve ormanlık alanlarda yaşayan sokak hayvanları için mama hazırlayıp, onları besliyor. 2015 yılından itibaren Ege Fikir Ortaklığı Derneği (EFODER) çatısı altında bir araya gelen hayvan dostları, özellikle koronavirüs salgını sürecinde sokak hayvanlarının daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, duyarlı vatandaşlardan destek istedi. 70 besleme noktasında yaklaşık 700 hayvana baktıklarını belirten EFODER Yönetim Kurulu Başkanı İlknur Şenay Yıldız, artık et, tavuk ya da sosisleri haşladıktan sonra ekmek ile karıştırıp, papara haline getirdiklerini anlattı. Üye sayısının 150 olmasına karşın, 8 kişinin aktif olarak çalıştıklarını söyleyen Yıldız, "Hayırsever Ali Pehlivanoğlu, bize et, kemik veya sosis yardımı yapıyor. Bunları haşlıyor ve ekmekle karıştırıp papara haline getiriyoruz. Bu işi 3 yıldır yapıyorduk. Ama bu salgın nedeniyle iş yükümüz iki katına çıktı. Çünkü restoranlar ve kafeler kapalı. 65 yaş üzerindeki hayvanseverlerin baktığı bölgeler vardı. Onları da biz beslemeye başladık. Haftanın 3 günü Belenbaşı, Olduruk, Kaynaklar, Gökdere, Karacaağaç gibi bölgelerdeki çocuklarımızın hem mama ihtiyaçlarını karşılıyor hem kısırlaştırılmalarını hem de tedavilerini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

HAYVAN SAYISI ARTTIKÇA DESTEK İHTİYACI ARTIYORYaptıkları işin zorluğuna karşın gönülden yürütüldüğünü ifade eden Yıldız, her gün sokağa bırakılmış yeni hayvanlarla karşılaştıklarına dikkat çekerek hastalanmış olanlara arkalarını dönüp gidemediklerini dile getirdi. Yaralı hayvanların bir kısmının belediyede bir kısmının da imkanlar elverdiği ölçüde özel merkezlerde tedavi edildiğini anlatan Yıldız, "İnsanların dünyaya bir amaç için geldiğini düşünüyorum. Bizlerin bu iş için seçilmiş olduğunu biliyorum. Ama insan, mama ve klinik desteğine ihtiyacımız var. Bakıma muhtaç yavrular için pansiyon desteği alıyoruz. Bunların hepsi için kendi cebimizden para harcıyoruz. Buna rağmen yılmadık" diye konuştu.'KORONAVİRÜSÜN HAYVANDAN GEÇTİĞİ ALGISI YANLIŞ'Özel günlerde geçici yuvalara çok ihtiyaç duyduklarını ifade eden gönüllü Yıldız, virüsün hayvanlardan geçtiğine dair yanlış bir algının olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Haftada 150-200 kova mama hazırlıyoruz. Ama yaz aylarında biraz daha zorlanıyoruz. Hava sıcak ve malzemeler kokuyor. Kuru mamaya ihtiyacımız oluyor. 20 çuval ekmekle 45 kilo et, tavuk ya da sosis ne bulursak haşlıyoruz. Haftanın 3 günü buradayız. ya papara yapıyor, ya da kuru mama varsa onları alıp çıkıyoruz. Belediyenin araçlarıyla belli noktalara dağıtıyoruz. İnsan desteğine de ihtiyacımız var. Bize 1 haftalık 60 paket mama ve 10 paket konserve gerekiyor. Çok fazla mama bekleyen can var. Otobana yakın bir ilçe olduğumuz için dışarıdan sokağa bırakılan hayvanlarla da karşılaşıyoruz. Kısırlaştırma olmaması en büyük sorun. Buna ağırlık verilmeli. Belediyelerden bunu talep ediyoruz."

EFODER Yönetim Kurulu Başkanı İlknur Şenay Yıldız, destekte bulunmak isteyenlerin www.ormanamama.com internet adresinden mama bağışı yapabileceğini söyledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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