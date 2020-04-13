Sahipsiz köpek suyunu zabıta elinden içti -Sahipsiz köpek suyunu zabıta elinden içti Korona virüs tedbirleri kapsamında Orhangazi ilçesinde açık alanda kurulan hafta pazarında görevli zabıta memuru sahipsiz köpeğe su içirirken görüntülendi.

-Sahipsiz köpek suyunu zabıta elinden içti

BURSA - Korona virüs tedbirleri kapsamında Orhangazi ilçesinde açık alanda kurulan hafta pazarında görevli zabıta memuru sahipsiz köpeğe su içirirken görüntülendi.

Açık alanda kurulan hafta pazarında gezen sahipsiz köpeğin halsizliğini fark eden bir zabıta personeli elindeki su şişesine çeşmeden su doldurdu. Daha sonra da eliyle sahipsiz köpeğe su içirdi. Bu anlar başka bir zabıta personeli tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA