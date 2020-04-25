Sahipsiz kalan kedi yavrusunu köpek emziriyor
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Alaşehir, Haber

Sahipsiz kalan kedi yavrusunu köpek emziriyor

Sahipsiz kalan kedi yavrusunu köpek emziriyor -Manisa'da sahipsiz kalan kedi yavrusuna annelik yapan köpek kamerada Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Fındık adlı bir köpek, sahipsiz kalan yavru bir kediyi emzirip annelik yapıyor.

25.04.2020 12:01 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:04
Sahipsiz kalan kedi yavrusunu köpek emziriyor

Sahipsiz kalan kedi yavrusunu köpek emziriyor

-Manisa'da sahipsiz kalan kedi yavrusuna annelik yapan köpek kamerada

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Fındık adlı bir köpek, sahipsiz kalan yavru bir kediyi emzirip annelik yapıyor.

Alaşehir'in Kavaklıdere Mahallesinde ikamet eden Emre Can Engin, Fındık isimli köpeğiyle sokakta gezdiği sırada miyavlayan yeni doğmuş bir kediye rastladı. Yavru kediyi alarak evine götüren Engin, köpeğinin sürekli kediyi kokladığını ve oynamaya çalıştığını fark etti. Bir süre sonra kendisini kedinin annesi gibi benimseyen Fındık, yavru kediyi emzirmeye başladı. Annelik içgüdüsüyle köpek Fındık'ın yavru kediyi emzirmesi görenleri hayrete düşürdü. Köpeğin bu davranışına hayret eden Emre Can Engin, kedi yavrusunu da beslemeye başladı. Yaşadığı olayı anlatan köpeğin sahibi Emre Can Engin, "7 gün önce sokakta miyavlayarak, bir kedi yavrusu gördüm. Gözleri bile kapalıydı. Annesini kaybetmiş, nereye gideceğini bilemez bir haldeydi. Onu içeriye aldım. Fındık adlı bir köpeğim var. Ona koklattım. 1 yaşında ve hamile olan köpeğim yavruyu sevdi, ağzına alarak yuvasına götürdü. Arkasından bende gittim. Fındık kedi yavrusunu emzirmeye başladı. Gözlerime inanamadım. Kedi yavrusunu dışarıda bulduğumda, yavru 12 saat dışarıda kalmış, ağlıyordu. Fındık kedi yavrusuna 7 günden bu yana annelik yapıyor. İlk doğduğunda gözleri kapalıydı. Şimdi kediyi de sahiplendik, adını 'Öksüz' koyduk ve şu anda gözleri açıldı" dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Öküzcüoğlu da dostluğa şahitlik etti

Köpek ile kedi yavrusunun dostluğunu duyan Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, köpeğin sahibi Emre Can Engin'i evinde ziyaret etti. Kedi yavrusunu ve Fındık adlı köpeği okşayıp seven Öküzcüoğlu, Emre Can Engin'i duyarlılığından dolayı tebrik etti. Öküzcüoğlu, "Annesini kaybeden kedi yavrusu, annelik duygularını taşıyan Fındık adlı köpek tarafından emzirilmektedir. Dünyada eşine az rastlanır bir olayla karşı karşıyayız. Fındık hamile, annesi olmayan bir kedi yavrusuna süt vererek, onu büyütüyor. Ben hayvan dostlarımızın olmadığı bir hayatı düşünemiyorum. Hayvan dostlarımıza her aşamasında yardımcı olan veterinerlerimizin Veterinerler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Sahipsiz kalan kedi yavrusunu köpek emziriyor

Kaynak: İHA

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Manşet

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