Sahipsiz hayvanları zabıtalar besledi
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Sahipsiz hayvanları zabıtalar besledi

Sahipsiz hayvanları zabıtalar besledi
02.05.2020 17:06 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:09

Silivri'de zabıta ekipleri köpek ve güvercinleri beslediUğur Samet AVCI / - SİLİVRİ'DE SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ AÇ KALAN HAYVANLAR ZABITA EKİPLERİNCE YİYECEK VE SU VERİLEREK BESLENİLDİ.

Silivri'de zabıta ekipleri köpek ve güvercinleri besledi

Uğur Samet AVCI/ - SİLİVRİ'DE SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ AÇ KALAN HAYVANLAR ZABITA EKİPLERİNCE YİYECEK VE SU VERİLEREK BESLENİLDİ.

Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 3 Günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Silivri Belediyesi Zabıta Ekipleri Sahil Kordon boyun'daki aç kalan Köpek ve Güvercinlere yiyecek ve su vererek beslediler. Ayrıca, koronavirüsle mücadele kapsamında Silivri sahilleri, cadde ve sokaklar sessizlik hakim oldu.

Sahipsiz hayvanları zabıtalar besledi

Kaynak: DHA

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