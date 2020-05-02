Sahipsiz hayvanları zabıtalar besledi

Üç günlük sokağa çıkma yasağıyla sessizliğe bürünün Silivri'de aç kalan sahipsiz hayvanlara zabıta ekipleri su ve yiyecek verdi.

Üç günlük sokağa çıkma yasağıyla sessizliğe bürünün Silivri'de aç kalan sahipsiz hayvanlara zabıta ekipleri su ve yiyecek verdi.

Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 3 Günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Silivri Belediyesi Zabıta Ekipleri sahipsiz hayvanlar için harekete geçti. Silivri sahilinde aç kalan kedi, köpek ve güvercinlere yiyecek, su vererek beslediler. Sokağa çıkma yasağı uygulandığı dönemlerde harekete geçen zabıtalar, belirli noktalara yem ve su bırakarak ulaşamadıkları hayvanların da aç kalmasının önüne geçmiş oluyor.

Kaynak: DHA