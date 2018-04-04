Sahipsiz Hayvanlara 12 Milyon Ödenek Ayrıldı
Sahipsiz sokak hayvanları için bu yıl yapılacak çalışmalara ilişkin de bilgi veren Bakan Eroğlu, "Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu Projesi kapsamında 2018 yılında 12 milyon 185 bin lira ödenek ayırdık" dedi.
Sahipsiz sokak hayvanları için bu yıl yapılacak çalışmalara ilişkin de bilgi veren Bakan Eroğlu, "Sahipsiz Sokak Hayvanlarının Rehabilitasyonu Projesi kapsamında 2018 yılında 12 milyon 185 bin lira ödenek ayırdık" dedi.
Kaynak: Dunya.com